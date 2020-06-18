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Prof. Dr Edip Başar Cander A Haber canlı yayınında uyardı: Tablo her an kötüleşebilir |Video

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Giriş: 18.06.2020 21:48
Güncelleme:18.06.2020 22:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Haziran Perşembe gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı. Peki son açıklanan veriler ne anlama geliyor? Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Cander, "Tedirginliğimiz devam ediyor ama ürkütücü bir tablo ortada yok." ifadelerini kullandı. Cander, "Salgın bitmedi, tehlikesi devam ediyor, her an tablo kötüleşebilir" diyerek tedbirlere devam edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Haziran Perşembe gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı. Peki son açıklanan veriler ne anlama geliyor? Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Cander, "Tedirginliğimiz devam ediyor ama ürkütücü bir tablo ortada yok." ifadelerini kullandı.

"TABLO HER AN KÖTÜLEŞEBİLİR"

Yüzde 85 iyileşen vaka sayımızın olduğunun altını çizen Cander, Türkiye'de yaşanan dalgalanmanın ön görülür bir seviyede olduğunu, ürkütücü bir tablonun olmadığını, rehavete kapılınmaması gerektiğini söylerdi. Vatandaşların büyük bir kısmının kurallara uyduğunu söyleden Cander, "salgın bitmedi, tehlikesi devam ediyor, her an tablo kötüleşebilir" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 18 Haziran verilerine açıkladı! Ölü sayısı yükseliyor |Video SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI KOCA 18 HAZİRAN VERİLERİNE AÇIKLADI! ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR |VİDEO
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