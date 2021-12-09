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Polisten nefes kesen operasyon: 2 kilo uyuşturucu ve dinamit ele geçirildi | Gözaltılar var

İHA
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Giriş: 09.12.2021 19:22
Son dakika haberi: Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 900 gram uyuşturucu madde ile 17 adet dinamit lokumu ele geçirdi. Operasyonda bir cezaevi firarisi ile 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir süredir takip ettikleri kişilerin piyasaya sürmek üzere il dışından yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine operasyon başlattı. Narkotik ekipleri Bağlık Mahallesi Tekel Sokak üzerinde gerçekleştirdikleri baskında M.Ç, E.K. ve M.D isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin araçları ile evlerinde yapılan aramada, 1 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

17 ADET PATLAYICI DİNAMİT LOKUMU İLE 21 ADET FÜNYE ELE GEÇİRİLDİ
Kdz. Ereğli Narkotik ekipleri soruşturmayı derinleştirerek A.B. isimli cezaevi firarisi yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı. Narkotik, olay yeri ve bomba imha uzmanlarınca A.B. isimli şahsın yakalandığı barakada yapılan incelemelerde denizde avlanmada kullanıldığı değerlendirilen 17 adet patlayıcı dinamit lokumu, 21 adet fünye ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından bugün öğlen saatlerinde M.Ç., E.K., M.D. ve A.B. isimli şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki sorguları devam ediyor.

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