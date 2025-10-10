Polisten kaçmak için 5 farklı adrese taşındı! Şal ve maskeyle gizlenmeye çalışırken yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, yakalanmamak için 5 farklı adrese taşınmasına rağmen polis ekiplerince başını ve yüzünü gizleyerek evden çıktığı sırada yakalandı.

