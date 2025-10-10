10 Ekim 2025, Cuma

Polisten kaçmak için 5 farklı adrese taşındı! Şal ve maskeyle gizlenmeye çalışırken yakalandı
Polisten kaçmak için 5 farklı adrese taşındı! Şal ve maskeyle gizlenmeye çalışırken yakalandı

Polisten kaçmak için 5 farklı adrese taşındı! Şal ve maskeyle gizlenmeye çalışırken yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 10.10.2025 19:12
Güncelleme:10.10.2025 19:12
İzmir’in Karabağlar ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, yakalanmamak için 5 farklı adrese taşınmasına rağmen polis ekiplerince başını ve yüzünü gizleyerek evden çıktığı sırada yakalandı.
