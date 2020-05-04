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Polisten kaçmadı! Kepenklerden sızan ışıktan ele verdi | Video

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04.05.2020
Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu kepenklerinin altından sızan ışıktan farkeden polis, kahvehane sahibi ve 7 müşteriye 3 bin 180’er lira para cezası kesti.

İstanbul Küçükçekmece'de denetimlerde bulunan polis ekipleri dün gece 22.30 sıralarında Kartaltepe'de kapalı olması gereken bir kahvehanenin kepenklerinin altından sızan ışıkla açık olduğunu fark etti.

İçeriye giren ekipler, buradaki 7 kişi hakkında , "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem yaptı.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında da 3 bin 180'er lira adli para cezası kesti.

İş yeri de zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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