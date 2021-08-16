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Polis memuruna çarparak kaçan şüpheli bakın yolda ne yapmış?

İHA
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Giriş: 16.08.2021 00:34
Güncelleme:16.08.2021 00:34
Denizli’de uygulama noktasında polis ekibinin üzerine araç sürerek kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Polis memuru aracın koluna çarpması sonucu yaralanırken, şüpheli polis ekiplerinden kaçtığı sırada arkadaşını yanına aldığı öğrenildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uygulama noktasında polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan araç süratle kaçtı. Kaçma sırasında aracı durdurmak isteyen polis memuru Ahmet Y., aracın koluna çarpması sonucu yaralandı. 20 K 5343 plakalı otomobili ile kaçan şüpheli kısa sürede Sevindik Mahallesi'nde yakalandı. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan şahsın tek başına iken yakalandığı sırada yanında arkadaşının bulunması ise kısa süreli kafa karışıklığı oluşturdu. Daha sonra ise polis memuruna çarpan ve 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı sırada arkadaşını aldığı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ ŞAHIS ALKOLLÜ ÇIKTI

36 promil alkollü çıkan şüpheli Mehmet Oruchan'ın ehliyetsiz olduğu ve bu nedenle kaçtığı öğrenildi. Araç içerisinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzemeler ortaya çıktı. 'Dur' ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanma gibi suçlardan şüpheli Mehmet Oruchan'a yaklaşık 17 bin TL ceza işlem uygulandı.

Koluna araç çarpması sonucu yaralanan polis memuru Ahmet Y.'nin ise parmağından yaralandığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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