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Polis memurlarını taşıyan midibüs şarampole uçtu: Kaza sonucu 14’ü polis 15 yaralı

Polis memurlarını taşıyan midibüs şarampole uçtu: Kaza sonucu 14’ü polis 15 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 00:41
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinin kurtuluş etkinliklerinde görevli polis memurlarının taşıyan midibüs, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada 14 polis memuru ve 1 şoför yaralandı.
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