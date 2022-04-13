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Polen alerjisi olanlar nelere dikkat etmeli? Tamamen kurtulmak mümkün mü?

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Giriş: 13.04.2022 08:52
Bazıları baharın güzelliğinden yararlanmak için parklara ve yeşil alanlara koşarken bazıları da ‘halsizlik, yorgunluk, isteksizlikle başlayan günlere merhaba’ dedi. Aslında tüm bunların nedeni polen alerjisi olabilir. Peki, nedir bu alerji, tedavisi mümkün mü? İşte tüm merak edilenler…
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