13 Nisan 2022, Çarşamba
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Polen alerjisi olanlar nelere dikkat etmeli? Tamamen kurtulmak mümkün mü?
Bazıları baharın güzelliğinden yararlanmak için parklara ve yeşil alanlara koşarken bazıları da ‘halsizlik, yorgunluk, isteksizlikle başlayan günlere merhaba’ dedi. Aslında tüm bunların nedeni polen alerjisi olabilir. Peki, nedir bu alerji, tedavisi mümkün mü? İşte tüm merak edilenler…