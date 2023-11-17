Polat ailesi cezaevlerine dağıtıldı! Engin Polat Çorlu Cezaevi’ne nakledildi

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 14 kişi, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanmıştı. Engin Polat ve babası Sezgin Polat asayiş ve güvenlik gerekçesi ile Maltepe Cezaevi'nden Çorlu Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu ise Marmara Cezaevi'nde kaldı.

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