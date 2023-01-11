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Piyanist kurye sosyal medyayı salladı! Genç Muharrem o an neler yaşandığını anlattı

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Giriş: 11.01.2023 19:48
Güncelleme:11.01.2023 19:49
Sipariş teslimi için gittiği otelde piyano çalması sonrası sosyal medyada gündeme oturan 19 yaşındaki motosikletli kurye Muharrem Can İncir o an yaşadıklarını anlattı. İncir ileride piyanist olmak istediğini ifade ederken "Piyano çalmayı internetten çalmayı öğrendim" dedi. Genç Muharrem yaptığı açıklamalarda videonun sosyal medyada gündem olma sürecini de paylaştı.
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