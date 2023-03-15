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Pınar Damar cinayetinde kan donduran ayrıntı! Adım adım takip edip...

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Giriş: 15.03.2023 14:40
İstanbul’da yaşanan olay, Bağcılar ilçesinde 18 Temmuz 2022’de meydana geldi. 32 yaşındaki Pınar Damar’ın ağaçlık bir alanda cesedi bulundu. Dehşetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri genç kızın kuzenin eşi olan M.A.’yı gözaltına aldı. Pınar Damar cinayeti davasında iddianamesinde kuzeninin dini nikahlı eşi olan sanık Metin A. hakkında, 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Cebir Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası talep edildi. Damar'ın avukatı Esin Yeşilırmak, Metin A.'nın Damar'ı öldürmeden önce cinsel saldırı eylemi gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Bize göre planlayarak ve tasarlayarak işlediği bir cinayet. Adım adım iş yerinden çıkışını, benzinliğe gidişini, takip etmiş. Hepsi kameralara yansımış durumda. Delillerle ortaya çıkacak" dedi.  İşte kan donduran olayın ayrıntıları...
Pınar Damar cinayetinde kan donduran ayrıntı!
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