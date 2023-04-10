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Peşlerinden ayrılmıyor! Sığırcık sürüsünün koyunlarla dansı

İHA
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Giriş: 10.04.2023 15:11
Bahar mevsiminin tüm cömertliği ile yaşandığı Muş Ovası'nda kuzu ve kuşların cıvıl cıvıl sesi görenlere huzur veriyor. Koyun sürüsüne günlerdir merada eşlik eden kuşlar, sürü ile gününü geçiriyor.
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