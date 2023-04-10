Peşlerinden ayrılmıyor! Sığırcık sürüsünün koyunlarla dansı

Bahar mevsiminin tüm cömertliği ile yaşandığı Muş Ovası'nda kuzu ve kuşların cıvıl cıvıl sesi görenlere huzur veriyor. Koyun sürüsüne günlerdir merada eşlik eden kuşlar, sürü ile gününü geçiriyor.

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