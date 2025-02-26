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Pendik’te motokuryenin ölümle burun buruna kaldığı anlar

Pendik'te motokuryenin ölümle burun buruna kaldığı anlar

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.02.2025 15:53
Güncelleme:26.02.2025 15:55
Pendik’te bir motokurye, trafikte tartıştığı sürücüye ait otomobilin aynasını kırdı. Duruma sinirlenen araç sürücüsü, otomobilini motokuryenin üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek otomobil ile park halindeki çekicinin arasında ezilen motokurye yaralanmıştı. Olayın yaşandığı güne ait ortaya çıkan yeni görüntüler, tartışmaları başka bir boyuta taşıdı.
Pendik’te motokuryenin ölümle burun buruna kaldığı anlar
Pendik’te motokuryenin ölümle burun buruna kaldığı anlar
Pendik'te motokuryenin ölümle burun buruna kaldığı anlar
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