Pendik’te motokuryenin ölümle burun buruna kaldığı anlar

Pendik’te bir motokurye, trafikte tartıştığı sürücüye ait otomobilin aynasını kırdı. Duruma sinirlenen araç sürücüsü, otomobilini motokuryenin üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek otomobil ile park halindeki çekicinin arasında ezilen motokurye yaralanmıştı. Olayın yaşandığı güne ait ortaya çıkan yeni görüntüler, tartışmaları başka bir boyuta taşıdı.