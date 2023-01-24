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Pelin Kaya’nın son görüntüleri ortaya çıktı! Pastasını son kez üfledi...

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Giriş: 24.01.2023 08:57
Malta'da iç mimar olarak çalışan Pelin Kaya, geçtiğimiz günlerde doğum günü kutlaması sonrasında vahşice öldürülmüştü. Pelin Kaya'ya önce arabayla çarpan şahıs daha sonra genç kadının kafasına taşla vurmuştu. Kaya'nın son görüntüleri ortaya çıktı.
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