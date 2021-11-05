Pastırma yazı geldi! Hava sıcaklıkları ne kadar yükselecek?

Yağışlı hava yerini pastırma sıcaklarına bırakıyor. Peki, hava sıcaklıkları ne kadar yükselecek? Hafa sıcaklıkları ne kadar sürecek? Hava sıcaklıkları ne kadar yükselecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN