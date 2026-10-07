Pastırma sıcakları geliyor mu? 7 Ekim hava durumu: Yağış sonrası sıcaklıklar yükselecek

Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken yağışlı hava özellikle yurdun doğusunda etkisini sürdürüyor. Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu rüzgarları etkili olurken İstanbul'da 7 Ekim Çarşamba günü sıcaklığın öğleden sonra 23 dereceye ulaşması bekleniyor. Peki yağışlar ne zaman sona erecek, sıcaklıklar ne zaman yükselecek ve pastırma sıcakları ne zaman gelecek? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul ve yurt geneline ilişkin tahminleri değerlendirdi.