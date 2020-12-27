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Papağan gibi konuşan karga sosyal medyada gündem oldu | İşte video görüntüler

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Giriş: 27.12.2020 21:16
Güncelleme:27.12.2020 21:21
İstanbul Pendik’te bir vatandaş tarafından sokak kedilerinin saldırısından kurtarılan yavru saksağan türü karganın tedavi sürecinde muhabbet kuşu gibi konuşması görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan karganın videoları izlenme rekoru kırdı.

Kedilerin saldırıları sonrası kanatları zarar gören ve uçamayan Şakir'in "Ahmet, Şakir, aşkım, babacım" kelimelerini tekrar etmesi dikkat çekti.

7 aylık yavru kargaya konuşması için özel bir eğitim verilmediği ve evde bulunan sultan papağanının yanında konuşmaya başladığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA ŞAKİR'İ KONUŞUYOR

Şakir isimli karganın bakıcısıyla konuşması renkli görüntüler oluşturdu.

Sosyal medyada paylaşılan videoların yayılması sonucu karga Şakir'in görüntüleri izlenme rekoru kırarak büyük beğeni topladı.

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