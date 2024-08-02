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Pakistan'ın Lahor şehrinde 44 yılın yağış rekoru: 6 ölü

Pakistan'ın Lahor şehrinde 44 yılın yağış rekoru: 6 ölü

İHA
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Giriş: 02.08.2024 14:10
Pakistan'ın Lahor şehrinde son 44 yılın en yoğun yağışının ardından 6 kişi hayatını kaybetti. Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde ise can kaybı 24'e ulaştı.
Pakistan’ın Lahor şehrinde 44 yılın yağış rekoru
Pakistan'ın Lahor şehrinde 44 yılın yağış rekoru
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