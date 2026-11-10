Özgür Özel'in şeffaflık çelişkisi tartışılıyor! Yeni Parti tüzüğündeki hediye ayrıntısı

Yeni Parti'nin Kurucular Kurulu, parti tüzüğüne hediye ve bağışlarda şeffaflığı esas alan yeni bir madde ekledi. Düzenlemeye göre parti görevleri kişisel menfaat sağlamak amacıyla kullanılamayacak, parti yöneticileri mal varlığı bildiriminde bulunacak. Parti içindeki mali şeffaflığa yönelik bu adım, Özgür Özel hakkında son dönemde gündeme getirilen iddiaları da yeniden tartışmaya açtı. Peki, yeni tüzük maddesi hangi kuralları içeriyor ve parti yöneticilerine ne gibi yükümlülükler getiriyor?