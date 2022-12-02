02 Aralık 2022, Cuma
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Özge Özpirinçci kızını paylaştı Instagram'ı salladı! İşte minik Mercan
Özge Özpirinçci kızını paylaştı, beğeni ve yorum yağdı. Aralık 2021’e ilk defa annelik duygusunu tadan, bugünlerde vaktinin büyük bir çoğunluğunu kızı Mercan ile geçiren ünlü oyuncu Özge Özpirinçci kızının yaş gününü videolu paylaşımla kutladı. Bebeği Mercan’a "Nice yıllara yavru" diyerek seslenen oyuncunun ünlü arkadaşları kayıtsız kalamadı…