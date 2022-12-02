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Özge Özpirinçci kızını paylaştı Instagram'ı salladı! İşte minik Mercan

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Giriş: 02.12.2022 16:10
Özge Özpirinçci kızını paylaştı, beğeni ve yorum yağdı. Aralık 2021’e ilk defa annelik duygusunu tadan, bugünlerde vaktinin büyük bir çoğunluğunu kızı Mercan ile geçiren ünlü oyuncu Özge Özpirinçci kızının yaş gününü videolu paylaşımla kutladı. Bebeği Mercan’a "Nice yıllara yavru" diyerek seslenen oyuncunun ünlü arkadaşları kayıtsız kalamadı…
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