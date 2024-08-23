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Özel okul kitapları uçuşa geçti

Özel okul kitapları uçuşa geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 10:09
Kırtasiye, servis, yemek derken, özel okullardaki fahiş fiyat furyasından; kitap ücretleri de sonunda nasibini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz kitaplarına ek olarak alınması zorunlu tutulan kitapların ücreti ikiye katlandı. Bazı okullar, velilerden yılda kitap için fazladan 80 bin lira talep etmeye başladı.
Özel okul kitapları uçuşa geçti
Özel okul kitapları uçuşa geçti
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