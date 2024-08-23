23 Ağustos 2024, Cuma
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Özel okul kitapları uçuşa geçti
Kırtasiye, servis, yemek derken, özel okullardaki fahiş fiyat furyasından; kitap ücretleri de sonunda nasibini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz kitaplarına ek olarak alınması zorunlu tutulan kitapların ücreti ikiye katlandı. Bazı okullar, velilerden yılda kitap için fazladan 80 bin lira talep etmeye başladı.