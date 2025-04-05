Özel kreşte skandal! 2 yaşındaki bebeğe işkence

Antalya Muratpaşa’da Buse-Onur Altıparmak çiftinin iki yaşındaki bebekleri iddiaya göre kreşte akran zorbalığına uğradı. Uyku odasında kendisinden yaşça büyük iki çocuk tarafından darp edilen ve ısırılan bebeğin yüzünde yara izi, morluk, burnunda ve kulaklarında ise kan lekelerini fark eden aile, kreşe dava açtı. Korkunç olayın kamera görüntüleri de ortaya çıktı.