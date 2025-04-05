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Özel kreşte skandal! 2 yaşındaki bebeğe işkence

Özel kreşte skandal! 2 yaşındaki bebeğe işkence

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Giriş: 05.04.2025 14:15
Güncelleme:05.04.2025 14:17
Antalya Muratpaşa’da Buse-Onur Altıparmak çiftinin iki yaşındaki bebekleri iddiaya göre kreşte akran zorbalığına uğradı. Uyku odasında kendisinden yaşça büyük iki çocuk tarafından darp edilen ve ısırılan bebeğin yüzünde yara izi, morluk, burnunda ve kulaklarında ise kan lekelerini fark eden aile, kreşe dava açtı. Korkunç olayın kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
Özel kreşte skandal! 2 yaşındaki bebeğe işkence
Özel kreşte skandal! 2 yaşındaki bebeğe işkence
Özel kreşte skandal! 2 yaşındaki bebeğe işkence
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