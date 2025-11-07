07 Kasım 2025, Cuma

Özel hastaneye ihmal suçlaması! 14 yaşındaki çocuğun eli felç kaldı

Özel hastaneye ihmal suçlaması! 14 yaşındaki çocuğun eli felç kaldı

Giriş: 07.11.2025 15:55
14 yaşındaki bir lise öğrencisi oyun oynarken atlamak istediği çitten düştü. Eline batan cam parçası ise hayatını kabusa çevirdi. Ailesi hemen hastaneye koştu özel hastanenin acilinde derin kesiye dikiş atıldı. Ancak iddiaya göre o dikiş sadece deriyi tuttu altındaki sinirler onarılmadı ve o günden sonra küçük çocuğun sol eli bir daha hiç eskisi gibi olmadı. Eli kısmi felçli kalan çocuğun ailesi şimdi adalet arayışında. İşte tüm detaylar….
