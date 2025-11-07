Özel hastaneye ihmal suçlaması! 14 yaşındaki çocuğun eli felç kaldı

14 yaşındaki bir lise öğrencisi oyun oynarken atlamak istediği çitten düştü. Eline batan cam parçası ise hayatını kabusa çevirdi. Ailesi hemen hastaneye koştu özel hastanenin acilinde derin kesiye dikiş atıldı. Ancak iddiaya göre o dikiş sadece deriyi tuttu altındaki sinirler onarılmadı ve o günden sonra küçük çocuğun sol eli bir daha hiç eskisi gibi olmadı. Eli kısmi felçli kalan çocuğun ailesi şimdi adalet arayışında. İşte tüm detaylar….

