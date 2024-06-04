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Özel halk otobüsünün otomobile ve minibüse çarptığı kaza kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 14:45
Sakarya'nın Erenler ilçesinde freninin boşaldığı öne sürülen özel halk otobüsünün, park halindeki minibüse ve otomobile çarptığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
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