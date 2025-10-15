Özel ders için 20 bin talep alındı! EBA ve MEBİ programlarıyla özel ders eğitimi

15 Ekim 2025, Çarşamba

Giriş: 15.10.2025 12:52
Eylül ayında özel derslerle ilgili ailelerden yaklaşık 20 bin talep geldi. En çok ilgi ise matematiğe oldu. Aileler özel derslere yüksek ücretler öderken Milli Eğitim Bakanlığının online platformlarıyla istenen derslere ücretsiz erişim mümkün. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan eğitimci konuğu İsmail Yolcu ile gelişmeleri değerlendirdi.
