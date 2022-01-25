25 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Oyuncu Şafak Sezer kar mağduru! Yolda kaldı: "Allah rızası için sesimizi duyun!"

Oyuncu Şafak Sezer kar mağduru! Yolda kaldı: "Allah rızası için sesimizi duyun!"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2022 03:35
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yolda kalan Şafak Sezer ise sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Sezer, “Allah rızası için sesimizi duyun” dedi.

Ünlü sanatçı Şafak Sezer'de İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını sosyal medya hesabından video paylaşarak bildirdi.



Şafak Sezer sosyal medyadan paylaştığı videoda, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şafak Sezer yolda kaldı
Şafak Sezer yolda kaldı
Vatandaşın bayrak hassasiyeti takdir topladı
Vatandaşın bayrak hassasiyeti takdir topladı
Yalova-Bursa kara yolu kapandı
Yalova-Bursa kara yolu kapandı
İstanbul’da kar kazası: Cip 11 araca çarptı!
İstanbul’da kar kazası: Cip 11 araca çarptı!
Yalova-Bursa kara yolu kapandı
Yalova-Bursa kara yolu kapandı
Trakya’dan İstanbul’a girişler durdu!
Trakya'dan İstanbul'a girişler durdu!
Tarihi yarımada beyaza boyandı
Tarihi yarımada beyaza boyandı
Uğur Mumcu ve Gaffar Okan suikastının yıl dönümü
Uğur Mumcu ve Gaffar Okan suikastının yıl dönümü
İstanbul’da 30 aracın karıştığı zincirleme kaza
İstanbul'da 30 aracın karıştığı zincirleme kaza
Arnavutköy’de zincirleme trafik kazası
Arnavutköy’de zincirleme trafik kazası
Nesli tükeniyordu! Erzurum’da görüldü
Nesli tükeniyordu! Erzurum’da görüldü
Pınar Gültekin cinayeti davasında 9’uncu duruşma!
Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma!
Daha Fazla Video Göster