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Hırvatistan, İngiltere karşısında skoru eşitledi
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Hırvatistan, İngiltere karşısında skoru eşitledi

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup maçında Hırvatistan, Petar Sučić’in 59. dakikada kaydettiği golle İngiltere karşısında eşitliği sağladı: 1-1.

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