Otomobiliyle, çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı

07.08.2025 09:11
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya (61) otomobil çarptı. Alkollü olduğu belirtilen sürücü, yerdeki Palma'nın üzerinden geçip kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle Palma ezilmekten kurtulurken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.
