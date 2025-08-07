Otomobiliyle, çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya (61) otomobil çarptı. Alkollü olduğu belirtilen sürücü, yerdeki Palma'nın üzerinden geçip kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle Palma ezilmekten kurtulurken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

