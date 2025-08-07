07 Ağustos 2025, Perşembe
Otomobiliyle, çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya (61) otomobil çarptı. Alkollü olduğu belirtilen sürücü, yerdeki Palma'nın üzerinden geçip kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle Palma ezilmekten kurtulurken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.