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Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.01.2025 12:27
Güncelleme:20.01.2025 12:28
Olay, 18 Ocak Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 GGZ 229 plakalı motosiklet sürücüsü ile 34 YR 6730 plakalı otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletini yere devirerek inen motosikletli kurye, otomobilin şoför tarafına giderek camı yumrukladı.
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti
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