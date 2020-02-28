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28.02.2020

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü |Video

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank’ın Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

İdlib'de Esed'e bağlı rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında 33 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın (25) ailesine oğullarının şehit olduğu haberi verildi. İlçeye bağlı merkez Cemalpaşa Mahallesi'nde bulunan şehidin baba ocağına gelen Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan ve askeri yetkililer şehidin babası Ahmet Turan Tank'a oğullarının şehit olduğu haberini verdi.

Şehit Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın bekar olduğu ancak bir süre önce nişanlandığı öğrenildi.

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