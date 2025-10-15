15 Ekim 2025, Çarşamba

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Giriş: 15.10.2025 10:55
Osmaniye’de polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
