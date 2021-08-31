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Ormanda gördüğü ayı ile öz çekim yaptı! Onlar kamerada

İHA
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Giriş: 31.08.2021 14:42
Artvin’de taksi şoförlüğü yapan Gürsel Demir (40) ormanlık alanda karşılaştığı ayıyı önce oturup seyretti, ardından da cep telefonuyla öz çekim yaparak sosyal medya hesabından paylaştı. O görüntüler sosyal medyada oldukça ilgi topladı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde ikamet eden taksi şoförü Gürsel Demir, ilçeye bağlı Kocabey köyüne yolcu bıraktıktan sonra dönerken ormanlık alanda bir boz ayı ile karşılaştı.

Taksisinden inen Demir, ayının kendini umursamamasıyla 10 metre yanına yaklaştı. Cep telefonuyla o anları kayda alan Demir, daha sonra öz çekim yaptı.

"GEL OĞLUM GEL"

Telefonuyla video çeken Demir, "Gel oğlum gel. Evet, gördüğünüz gibi 10 metre var aramızda, hiçbir şey yapmıyor. Ben de oturup onu izliyorum" ifadelerini kullandı. Demir bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca görüntüler büyük ilgi gördü.

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