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Ormancılar tarafından bulunan yaralı çakal tedavi altına alındı

Ormancılar tarafından bulunan yaralı çakal tedavi altına alındı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 15:54
Balıkesir’in Edremit ilçesinde orman ekipleri tarafında bulunan yaralı çakal Balıkesir DKMP Şube Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.
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