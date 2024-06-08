08 Haziran 2024, Cumartesi
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Orhan babayı sadece dinlemiyor, yaşıyor! Erzurum’un Orhan babası: Hikmet Gündüz
A Haber izleyicilerini Hikmet Gündüz isimli vatandaş ile tanıştırdı. Kendisi 60 yaşında ve tam 40 yıldır hayranı olduğu Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay'ın 80'li yıllardaki tarzıyla giyinerek müşterilerine çay servisi yapıyor. Şimdi onun hikayesine kulak verelim.