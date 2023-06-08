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Ordu'da sır olay! Kıyıya vurmuş 2 ceset bulundu

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Giriş: 08.06.2023 16:59
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kıyıya vurmuş 2 erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde bulunan cesetlerin, Muhammet Hekimoğlu (19) ve Sedat Günaydın’a (20) ait olduğu tespit edildi.
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