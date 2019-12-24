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24.12.2019

Ordu’da fırtına nedeniyle iniş yapamayan uçakta panik anları

Ordu’daki fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. İstanbul’dan Ordu’ya gelen ve fırtına nedeniyle 2 kez pisti pas geçen uçak güçlükle inebilirken uçakta korku dolu anlar yaşandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Videoda bir vatandaşın "herkes kusuyor, nefes alınamıyor" dediği duyuluyor.

Ordu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 11 ilçede 22 noktada örtü ve orman yangınının yaşandığı kente gelen uçaklar da fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

Saat 20.10'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Pegasus Hava Yolları'na ait uçak, Gülyalı ilçesindeki Ordu- Giresun Havalimanı'na doğru harekete geçti. İniş için alçalan uçak rüzgarın etkisiyle sallandı.

PİSTİ 2 SEFER PAS GEÇTİ

Pisti 2 sefer pas geçen ve şiddetli sarsıntı yaşayan uçak, güçlükle iniş yapabildi. Uçakta yaşanan panik anları ise, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yolcuların büyük panik yaşadığı, bazı yolcuların ise fenalık geçirdiği görülüyor. Videoda bir vatandaşın "herkes kusuyor, nefes alınamıyor" dediği duyuluyor.

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