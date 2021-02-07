Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı! Hemen telefonuna sarıldı! Bakın ne çıktı?

Nesli tükenme tehlikesinde altında olan porsuk Sivas'ın Gemerek ilçesinde görüntülendi. Bir aracın önüne çıkan porsuk kısa bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Nesli tükenme tehlikesinde altında olan porsuk Sivas'ın Gemerek ilçesinde görüntülendi. Bir aracın önüne çıkan porsuk kısa bir süre sonra gözlerden kayboldu.