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Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı! Hemen telefonuna sarıldı! Bakın ne çıktı?

DHA
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Giriş: 07.02.2021 11:45
Güncelleme:07.02.2021 12:41
Nesli tükenme tehlikesinde altında olan porsuk Sivas'ın Gemerek ilçesinde görüntülendi. Bir aracın önüne çıkan porsuk kısa bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Nesli tükenme tehlikesinde altında olan porsuk Sivas'ın Gemerek ilçesinde görüntülendi. Bir aracın önüne çıkan porsuk kısa bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı! Hemen telefonuna sarıldı! Bakın ne çıktı? ÖNÜNE ÇIKAN HAYVANI KUZU SANDI! HEMEN TELEFONUNA SARILDI! BAKIN NE ÇIKTI?
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