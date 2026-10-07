-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Kira tespit davalarında 5 yıl şartı kalktı mı? Yargıtay kararının perde arkası A Haber’de
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Kira tespit davalarında 5 yıl şartı kalktı mı? Yargıtay kararının perde arkası A Haber’de

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren kira tespit davalarında “5 yıl şartı kaldırıldı mı?” sorusu gündemde. Kirası bulunduğu bölgedeki rayiç bedelin çok altında kalan ev sahiplerinin hangi şartlarda kira tespit davası açabileceği merak ediliyor. Avukat Batuhan Bulut, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, 5 yıldan önce açılabilen davalar ile rayiç bedelin belirlenmesine yönelik davalar arasındaki kritik farkı anlattı. Yargıtay’ın emsal kararının detaylarını aktaran Bulut, taraflar ve taşınmaz aynı kaldığı sürece sözleşmenin yenilenmesinin 5 yıllık sürenin başlangıcını değiştirmediğine dikkat çekti.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten fon soruşturması mesajı: Hiçbir karanlık nokta kalmayacak
Sonraki Video
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten fon soruşturması mesajı: Hiçbir karanlık nokta kalmayacak
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar