Kira tespit davalarında 5 yıl şartı kalktı mı? Yargıtay kararının perde arkası A Haber’de

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren kira tespit davalarında “5 yıl şartı kaldırıldı mı?” sorusu gündemde. Kirası bulunduğu bölgedeki rayiç bedelin çok altında kalan ev sahiplerinin hangi şartlarda kira tespit davası açabileceği merak ediliyor. Avukat Batuhan Bulut, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, 5 yıldan önce açılabilen davalar ile rayiç bedelin belirlenmesine yönelik davalar arasındaki kritik farkı anlattı. Yargıtay’ın emsal kararının detaylarını aktaran Bulut, taraflar ve taşınmaz aynı kaldığı sürece sözleşmenin yenilenmesinin 5 yıllık sürenin başlangıcını değiştirmediğine dikkat çekti.