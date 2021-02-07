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07 Şubat 2021, Pazar
Haberler Galeri Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı! Hemen telefonuna sarıldı! Bakın ne çıktı?
Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı! Hemen telefonuna sarıldı! Bakın ne çıktı?
Nesli tükenme tehlikesinde altında olan porsuk Sivas'ın Gemerek ilçesinde görüntülendi. Bir aracın önüne çıkan porsuk kısa bir süre sonra gözlerden kayboldu.
Giriş Tarihi: 07.02.2021 12:39 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 12:41
Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı! Hemen telefonuna sarıldı! Bakın ne çıktı?
Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı! Hemen telefonuna sarıldı! Bakın ne çıktı?
Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı! Hemen telefonuna sarıldı! Bakın ne çıktı?
Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı! Hemen telefonuna sarıldı! Bakın ne çıktı?
Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı! Hemen telefonuna sarıldı! Bakın ne çıktı?