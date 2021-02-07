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Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı! Hemen telefonuna sarıldı! Bakın ne çıktı?

Nesli tükenme tehlikesinde altında olan porsuk Sivas'ın Gemerek ilçesinde görüntülendi. Bir aracın önüne çıkan porsuk kısa bir süre sonra gözlerden kayboldu.

DHA
Giriş Tarihi: 07.02.2021 12:39 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 12:41
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Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı! Hemen telefonuna sarıldı! Bakın ne çıktı?
Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı! Hemen telefonuna sarıldı! Bakın ne çıktı?

Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı ancak porsuk olduğu anlaşıldı. "Kırmızı listede" koruma altına alınan porsuk Sivas'ta görüntülendi.

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Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı! Hemen telefonuna sarıldı! Bakın ne çıktı?
Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı! Hemen telefonuna sarıldı! Bakın ne çıktı?

Porsuk Sivas - Kayseri yolu üzerinde aracıyla ilerleyen Mustafa Çetiner'in önüne çıktı. İlk bakışta ne olduğunu anlamayan Çetiner hemen telefonunu eline aldı ve nesli tükenme tehlikesinde olan porsuku görüntüledi.

Araç önünde koşan porsuk bir süre sonra gözlerden kaybolarak alandan uzaklaştı.

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Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı! Hemen telefonuna sarıldı! Bakın ne çıktı?
Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı! Hemen telefonuna sarıldı! Bakın ne çıktı?

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) koruma listesinde bulunan, "allactaga williamsi" cinsi olduğu öğrenilen tavşanın görüntülerini, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı! Hemen telefonuna sarıldı! Bakın ne çıktı?
Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı! Hemen telefonuna sarıldı! Bakın ne çıktı?

Görüntüleri çeken Azim Erden, Büyüksevin Mahallesi'nde arkadaşlarıyla piknik yapmak için yayla evine geldiklerinde, daha önce hiç görmedikleri bir hayvan fark ettiklerini söyledi.

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Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı! Hemen telefonuna sarıldı! Bakın ne çıktı?
Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı! Hemen telefonuna sarıldı! Bakın ne çıktı?

ÖNCE FARE SANDILAR SONRA SİNCAP

Hayvanı cep telefonuyla görüntülediklerini anlatan Erden, şöyle konuştu: "Cep telefonunun flaşını yaktık ve ilk önce fare, daha sonra sincaba benzettik. Daha detaylı incelediğimizde hayvanın zıpladığını gördük fakat ayakları ve kuyruğu çok farklıydı. İnternetten yaptığımızı kısa bir araştırmada canlının koruma altında olan ve nadir görülen bir tür olduğunu fark ettik. Arap tavşanının fotoğraflarını çektikten sonra flaşları kapatarak doğal ortamına dönmesini sağladık."