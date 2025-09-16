Önce sarktı sonra kendini bırakıp intihar etti

Olay, Merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi 4706 Sokak İstiklal Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın damına giren Feridun Şanra (73), henüz bilinmeyen bir nedenle oradan sarkarak kendini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şanra'nın cenazesi hastaneye kaldırıldı. Şahsın kendini bırakma anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

