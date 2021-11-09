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Önce direğe, sonra park etmiş bir araca, ardından da bir iş yerinin kepengine çarptı

İHA
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Giriş: 09.11.2021 10:13
Güncelleme:09.11.2021 10:18
Küçükçekmece’de direksiyon başında nöbet geçiren epilepsi hastası şoförün kullandığı araç, önce direğe, sonra park etmiş araca, ardından da bir iş yerinin kepengine çarptı. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza, Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre, epilepsi hastası olan bir kişi kaza sonrasında belediye işçisi ve çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz sürücüyü olay yerine yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yaşanan bu anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntüler de araç kontrolsüz bir şekilde yokuş aşağı doğru kapısı açık bir şekilde gelirken ilk olarak bir direğe ardından park halindeki bir araca ve son olarak da iş yerinin kepenklerine çarparak duruyor. Bu sırada kaldırımda temizlik yapan belediye işçisi de son anda kaçarak kurtuluyor.
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