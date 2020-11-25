- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Ömrünü davasına adayan adam Alparslan Türkeş'in anısına
Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş bir dava adamıydı. Siyasi hayatı zorluklarla geçti.. Alparslan Türkeş'in doğumunun 103. sene-i devriyesi... İşte Türkeş'in hayatı portre haberimizde...
Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş bir dava adamıydı. Siyasi hayatı zorluklarla geçti.. Alparslan Türkeş'in doğumunun 103. sene-i devriyesi... İşte Türkeş'in hayatı portre haberimizde...