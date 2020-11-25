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Ömrünü davasına adayan adam Alparslan Türkeş'in anısına

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Giriş: 25.11.2020 12:24
Güncelleme:25.11.2020 12:33
Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş bir dava adamıydı. Siyasi hayatı zorluklarla geçti.. Alparslan Türkeş'in doğumunun 103. sene-i devriyesi... İşte Türkeş'in hayatı portre haberimizde...

Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş bir dava adamıydı. Siyasi hayatı zorluklarla geçti.. Alparslan Türkeş'in doğumunun 103. sene-i devriyesi... İşte Türkeş'in hayatı portre haberimizde...

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