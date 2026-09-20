-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
TEKNOFEST Diyarbakır'da son gün heyecanı! Yerli ve milli projeler sergileniyor
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TEKNOFEST Diyarbakır'da son gün heyecanı! Yerli ve milli projeler sergileniyor

Diyarbakır'da büyük bir coşku ve yoğun katılımla başlayan TEKNOFEST heyecanı, son gününde de tüm hızıyla devam ediyor. Festival alanında birbirinden özel yerli ve milli projeler ile teknolojiler ziyaretçilerle buluşurken, teknoloji meraklıları sergilenen çalışmaları yakından inceleme fırsatı buluyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır'dan TEKNOFEST'in son günündeki heyecanı ve festival alanındaki gelişmeleri aktardı.

Ordu Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı: 1200 yatak ve 40 ameliyathane
Sonraki Video
Ordu Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı: 1200 yatak ve 40 ameliyathane
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar