TEKNOFEST Diyarbakır'da son gün heyecanı! Yerli ve milli projeler sergileniyor

Diyarbakır'da büyük bir coşku ve yoğun katılımla başlayan TEKNOFEST heyecanı, son gününde de tüm hızıyla devam ediyor. Festival alanında birbirinden özel yerli ve milli projeler ile teknolojiler ziyaretçilerle buluşurken, teknoloji meraklıları sergilenen çalışmaları yakından inceleme fırsatı buluyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır'dan TEKNOFEST'in son günündeki heyecanı ve festival alanındaki gelişmeleri aktardı.