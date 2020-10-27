İrfan Ülkü tarafından yazılan ve 2008'de yayınlanan "Büyük Oyundaki Türk Enver Altaylı" adlı kitabın 106. Sayfasında 1991 yılında dönemin MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'e bir Almanya ziyareti dönüşünde yöneltilen bir soru var. Altaylı'nın bir arkadaşı Türkeş'e "Efendim, partide Enver'e bir görev verseniz nasıl olur?" diye soruyor.

ENVER ALTAYLI ASLA YETİNMEZ! DARBE BİLE YAPMAK İSTER

Bunun üzerine Türkeş şu cevabı veriyor: "Tabii ki görev veririm ama o genel başkanlığı ister o da yetmez başbakan olmak ister. Orada duracak mı sanki, ne gezer? Cumhurbaşkanlığı'nı isteyecektir. Oraya ulaşamazsa darbe yapıp gelmek isteyecek…"

Kitap Altaylı hakkında yazılmış hem en detaylı hem de tek kitap olma özelliğini taşıyor. Yazar kitabında Altaylı ile yaptığı uzun görüşmelere dayalı olarak bu kitabı yazdığını belirtiyor.





sabah.com.tr

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