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Ömerli Barajı’nda tellere takılıp telef olan hayvanlar suların çekilmesi ile görüldü

İHA
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Giriş: 26.10.2021 11:26
Güncelleme:26.10.2021 11:26
Ömerli Barajı’nda su içerisine İSKİ tarafından çekilen dikenli teller barajda suların çekilmesi ile gün yüzüne çıktı. Yumurtlama dönemi gelen balıklar, dikenli teller nedeniyle çökertme havuzundan çıkıp yumurtlayacakları yere gidemiyor. Tıpkı tellere takılan balıklar gibi, barajda avlanan kuşlar da su içerisindeki tellere takılarak telef oluyor. Suyun çekilmesi ile birlikte, tellere takılarak telef olan bir kuştan kalıntılar da gözler önüne serildi. İBB'ye bağlı İSKİ iddiaya göre 2020 yılında Ömerli Barajına dikenli tel çekti. Yumurtlamak için debisi düşük bölgelere geçmesi gereken balıklar barajın içine çekilen dikenli teller nedeniyle debisi düşük bölgeye geçemiyor. İddiaya göre balıklar dikenli tellere takılarak ya ölüyor ya da büyük yaralanmalar yaşıyor. Barajın etrafında bulunan karabatak, ördek, pelikan gibi canlı türleri de suyun altında kalan dikenli tellere takılarak telef oluyor.

O dönem barajın su seviyesi düşük olduğu için çekilen dikenli teller mevsimlere ve yağışlara göre suyun altına gömülüyor ya da gün yüzüne çıkıyor. Teller, Ömerli Barajı'nda suyun çekildiği bu günlerde iyice gün yüzüne çıkarak görünür hale geldi. Suların çekilerek tellerin aşağısına inmesi nedeniyle çökertme havuzunda mahsur kalan balıklar, balıklar barajın diğer tarafına geçemeyerek telef oldu. Barajdaki balıkları avlayan Karabatak cinsi bir kuşun, su altında kalan tellere takılıp telef olduğu gözlendi.
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