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Ölümlü trafik kazasından tutuklu şahsın eşinden ’iftira’ iddiası

Ölümlü trafik kazasından tutuklu şahsın eşinden 'iftira' iddiası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 27.04.2025 17:25
Ankara'da, Haziran 2023'te meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının sorumlusu olarak tutuklanıp 16 yıl hapis cezasına çarptırılan sürücünün eşi, aracı kullanan kişinin eşi olmadığını, onun kaza anında yolcu koltuğunda oturduğunu ve iftiraya uğradığını iddia etti.
Ölümlü trafik kazasından tutuklu şahsın eşinden ’iftira’ iddiası
Ölümlü trafik kazasından tutuklu şahsın eşinden ’iftira’ iddiası
Ölümlü trafik kazasından tutuklu şahsın eşinden 'iftira' iddiası
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