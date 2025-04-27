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Ölümlü trafik kazasından tutuklu şahsın eşinden 'iftira' iddiası
Ankara'da, Haziran 2023'te meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının sorumlusu olarak tutuklanıp 16 yıl hapis cezasına çarptırılan sürücünün eşi, aracı kullanan kişinin eşi olmadığını, onun kaza anında yolcu koltuğunda oturduğunu ve iftiraya uğradığını iddia etti.