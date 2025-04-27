Ölümlü trafik kazasından tutuklu şahsın eşinden ’iftira’ iddiası

Ankara'da, Haziran 2023'te meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının sorumlusu olarak tutuklanıp 16 yıl hapis cezasına çarptırılan sürücünün eşi, aracı kullanan kişinin eşi olmadığını, onun kaza anında yolcu koltuğunda oturduğunu ve iftiraya uğradığını iddia etti.