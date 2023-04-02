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Ölümden saniyelerle kurtuldu! O anlar araç kamerasında

İHA
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Giriş: 02.04.2023 12:29
Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen heyelan anı araç kamerasına yansıdı. Sürücü, yamaçtan kopan toprak ve kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Ölümden saniyelerle kurtuldu ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU

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