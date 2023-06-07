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Öldürülen Recibe'nin kardeşi bir hayatı bitirdi, indirimden faydalanmasın

DHA
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Giriş: 07.06.2023 13:17
İzmir'de 4 yaşındaki kızının gözü önünde, şiddet gördüğü eşi tarafından tabancayla başından vurularak öldürülen Recibe Koluman'ın (39) kız kardeşi Yasemin Aksoy (28), ablasının evliliği boyunca şiddet gördüğünü dile getirdi.
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