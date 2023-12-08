08 Aralık 2023, Cuma
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Oktay Derelioğlu'nun darp edildiği olaın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'un İstanbul Kadıköy'de karıştığı kavgaya ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Oktay Derelioğlu'nun iddia ettiği gibi durup dururken saldırıya uğramadığı, trafik kurallarını ihlal ettiği ve ilk saldıran tarafın da kendisi olduğu görülüyor.