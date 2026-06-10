Eşinin cesedini nacakla 15 parçaya bölen kadın, kan sıçramasın diye etrafa poşet sermiş

Bursa'da emekli polis memuru eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu (77) öldürdükten sonra cesedini nacak ve bıçakla 15 parçaya ayırarak çöp kutuları ve konteynerlerine atan 3 çocuk annesi Adalet Uzunoğlu'nun (69) ‘Eşe karşı nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Adalet Uzunoğlu’nun, eşinin cesedini parçalarken kan sıçramasın diye etrafa poşet serdiği, kanlı giysileri tuvalet giderine gizlediği ve poşetlere koyduğu ceset parçalarını, özellikle güvenlik kameralarının görüş açısı dışında kalan kör noktalardaki çöp konteynerlerine attığı belirtildi.