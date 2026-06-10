Orta Doğu’da savaş tamtamları: ABD’den İran’a peş peşe saldırı!

ABD ve İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı üzerinde bir Amerikan Apache helikopterinin düşürülmesiyle geri dönülemez bir noktaya evrildi. Washington yönetimi, bu hamleye "meşru müdafaa" diyerek peş peşe düzenlediği hava operasyonlarıyla karşılık verirken, bölge adeta bir ateş çemberine döndü. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Pentagon ve Beyaz Saray koridorlarında yankılanan savaş senaryolarını, stratejik askeri hamleleri ve dünya ekonomisini tehdit eden petrol krizinin perde arkasını sıcağı sıcağına aktardı.